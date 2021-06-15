Kolasinac bombası

Fenerbahçe, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen İstanbul ekibi, Arsenal'de forma giyen savunma oyuncusu Sead Kolasinac'e kanca attı. Sezonun ikinci yarısını Alman temsilcisi Schalke 04'te kiralık geçiren ve Arsenal'in de yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Kolasinac için Kanarya'nın girişimlere başladığı öğrenildi.

MESUT ÖZİL DEVREDE

Bu transferin gerçekleşmesi için sarı-lacivertlilerin devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı dünyaca Mesut Özil'in de devreye girdiği ifade edildi. Özil'in, yakın arkadaşı olan Sead Kolasinac ile görüştüğü ve Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmeye çalıştığı konuşuluyor.



LYON'DAN PELKAS'A 7.5 MİLYON EURO7.5

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas'ın talipleri artıyor. A.Madrid ve Rubin Kazan'ın 6 milyon Euro teklifte bulunduğu yıldız oyuncuya son olarak Lyon da talip oldu. Fransız ekibi, Pelkas'a 7.5 milyon Euro verdi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



BONİEK'TEN SOUSA İTİRAFI

F.BAHÇE'DE teknik direktör arayışları sürerken, Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek'ten itiraf geldi. Boniek, F.Bahçe'nin Polonya Milli Takımı Teknik Direktörü Paulo Sousa'ya ilgisi olduğunu ve teklifte bulunduğunu söyledi. Boniek, "Paulo Sousa'nın EURO 2020'nin ardından Fenerbahçe'nin başına geçebileceği söyleniyor. Evet böyle bir ilgi var. Çeşitli kulüplerin hocamızla ilgilendiğini biliyorum ve duydum. Ancak Portekizli teknik adam ile sözleşmemiz sürüyor. Sousa burada kendini çok iyi hissediyor" dedi.