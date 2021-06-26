Fenerbahçe seçimli olağan kongresi öncesi basın toplantısı düzenleyen ve mevcut başkan Ali Koç hakkında iddialarda bulunan eski başkan Aziz Yıldırım'a Koç'tan jet yanıt geldi. Sessiz kalamayacağını belirten Koç, "Aziz Yıldırım hala beni kızdırmanın nelere malolacağı görememiş durumda. Buraya gelme nezaketini hatta cesaretini göstermesini çok isterdim. Dün kendini bilmez açıklamalar, tutarsız, küstah, intikam hisleriyle bezenmiş, tehditkar, eksik yanlış bilgiler, parmak sallamalar... Unutmuştuk bunları, tekrar hatırladık!" dedi.

FETÖ PROJESİYMİŞİM YAZIKLAR OLSUN

Koç, FETÖ konusuyla ilgilide şunları söyledi: "Yaptığınız özel toplantılarında bir FETÖ projesi olduğumu söylediniz. Yazıklar olsun size. Sizinle havada karada her yerde mücadele ederim. Koç, kendisine mahkemeye vereceğini söyleyen Yıldırım'a şu sözlerle cevap verdi: "Beni mahkemeye vermezseniz, adam değilsiniz. Biz sayın Aziz Yıldırım ile yüz yüze geleceğiz. Siz bana gelmezseniz ben size geleceğim. Kaçmak yok. Biz de maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olsun diyoruz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olun.

UMARIM BİR PİŞMANLIK DUYARSINIZ

Yıldırım'a canlı yayına çıkma teklifi yapan Koç, "Televizyona çıkacağız. Yaptığınız bütün ithamları. Şovunuzda kim varsa, hepsiyle tek tek. Ancak bu Fenerbahçe TV'de olacak. Bu tartışmalar bitsin istiyorum ama bitmesi için kim doğruyu bilsin, kimler yalan söylüyor. Sizlerin bilmesi lazım. 3 sene önce yalan söylüyorsunuz dedim, bu kez de yalan söylüyorsunuz demek durumundayım. Aziz Yıldırım olarak bir nebze pişmanlık duyarsınız, bize bir omuz verirsiniz ve bu mücadeleyi hep birlikte yaparız" ifadelerini kullandı.



KONUŞMADAN SATIRBAŞLARI



BENİM ailemin adını ağzınıza almayın, rica ediyorum; yetmezse de şiddetle tavsiye ediyorum.

"BU külübü sattırmam" dediniz. Biri bu takımı satışa çıkarırsa taraftar ayağa kalkar.

BENİ taraftarla yollayacaksınız. Taraftar bu kulübün sahibi. Zaten istenmediğim an giderim.

AZİZ Yıldırım ardından "Aziz Yıldırım gibi dostunuz varsa, düşmana ihtiyacınız yok" sözünü kullandırttılar.

3 yılda 52 oyuncu aldık eksi bir kuruş yok. Sizin dönemde neden 6 yılda 100 milyon Euro'luk transfer zararı var.

BASKETBOLU bize verin, 35 milyon Euro bütçemiz var, para bol diyorsunuz. Kulübün içinde de olmadan destek sağlayabilirsiniz. Fener Ol'a bir kuruş para vermediniz.



FENERBAHÇE'DE SEÇİM GÜNÜ

FENERBAHÇE'DE Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Oy kullanma işlemi bugün saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek. Saat 17.00'den önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, 17.00'den sonra da oylarını kullanabilecek.