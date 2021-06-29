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Haberler Fenerbahçe Santo geliyor

Santo geliyor

Sarı-lacivertliler, İngiltere ekibi Wolverhampton’daki görevinden ayrılan Portekizli teknik direktör ile anlaştı. Başkan Ali Koç’un genç teknik adamı açıklaması bekleniyor.

Santo geliyor

29.6.2021

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor. Bir aydır bir çok teknik adamla görüşen, son olarak Slaven Bilic'ten istediği yanıtı alamayan sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan ayrılan 47 yaşındaki Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İngiliz gazeteci Simon Powell yaptığı açıklamada "Santo, doğrudan Fenerbahçe ile görüşüyor. Tottenham'ı geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin yeni menajeri olmanın eşiğinde" dedi.

YILDIZ MESUT ÖZİL DE DEVREDE
İngiliz gazeteci Simon Powell şöyle devam etti: "Kesinlikle oluyor demiyorum ama tüm göstergeler olabileceğini gösteriyor. Santo'nun İstanbul'a gitmesi çok yüksek." Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in de Wolverhampton'dan tanıdığı Nuno Santo'yu tavsiye ettiği ifade edildi. Portekizli Nuno Santo, Rio Ave'nin yanı sıra Porto ve Valencia'da da görev yaptı.

BİR YUNAN DAHA
GELECEK sezon santrafor bölgesinde alternatifli bir oyuncu havuzu oluşturmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen yeni isim Tasos Donis oldu. Yunan medyasında çıkan haberlere göre Szalai ve Pelkas'ı sarılacivertli ekibe transfer eden menajer Paul Koutsoliakos'un, bu kez Tasos Donis'i getireceği belirtildi. Yunan golcünün de Reims'e dönmek istemediği ve Fenerbahçe'ye transferine sıcak baktığı ifade edildi.

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