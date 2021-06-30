Fenerbahçe’de sabırlar taştı

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi hala çözülmedi. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktör sorununun devam etmesi camiada tepkilere neden oluyor. Yönetimin bir gün sona başlayacak yeni sezon hazırlıklarına rağmen teknik adam arayışı devam ederken bilindiği üzere seçimli genel kurul öncesi Başkan Ali Koç geçen pazartesi günü teknik direktörü açıklayacağını duyurmuştu. Başkan Ali Koç ile yönetimi sosyal medyada da eleştiri alırken dün yeni teknik direktör koltuğu için birçok isimle görüşen İstanbul ekibinin önüne iki yeni isim daha geldi.

FENER'DE CAULKER TAMAM

Slaven Bilic'in takımı transfere izin vermeyince süreç tekrar başladı. Fonseca, Marco Silva, Bjelica ve Dalic ile yeniden görüşmelere başlayan Kanarya'da son olarak Tayfun Korkut ve Andre Pirlo isimleri de gündeme geldi. Son olarak Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut'un Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtilirken, Juventus ile yollarını ayıran Pirlo'nun Türkiye'de bir takım çalıştırmak istemediği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe tranfsere tam gaz devam ediyor. Sarılacivertliler, son olarak Aytemiz Alanyaspor'da oynayan ve sözleşmesi sona ermiş olan İngiliz futbolcu Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.