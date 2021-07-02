F.Bahçe’de teknik trafik

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına dün başlarken, teknik direktör trafiği devam etti. Sarı-lacivertliler ilk kez sezon hazırlıklarına hocasız start verirken yönetim listesindeki aday sayısını üçe indirdi. Takımı Slaven Bilic, Vladimir Petkovic, Igor Angelovski ve Paulo Fonseca'dan birisine emanet etmeyi düşünen yönetimin ilk tercihi Bilic. F.Bahçe, daha önce anlaşmaya vardığı fakat kulübü Beijing Guoan'ın izin vermediği Hırvat teknik adam için umudunu sürdürüyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye sıcak baksa da kulübü, 7 milyon Euro talep ediyor.

VLADİMİR PETKOVİC 2. SIRADA

Yönetim, Bilic olmazsa Petkovic ile temaslarını sıklaştıracak. İsviçre ile EURO 2020'de tarih yazan başarılı çalıştırıcının çeyrek finalde bugün İspanya ile oynayacakları maç geleceğini belirleyecek. Eğer İsviçre, İspanya'yı saf dışı bırakarak yarı finale yükselirse Fenerbahçe için süreç uzayacak. İsviçre'nin, EURO 2020'deki durumunun belli olmasının ardından Fenerbahçe'nin de 57 yaşındaki teknik direktörü bitiriceği iddia edildi.

PAULO FONSECA BİLMECESİ

Fenerbahçe'nin Fonseca ile iki gün önce anlaştığı öne sürüldükten sonra menajerlik firması tarafından yalanlanan gelişmenin ardından, dün de yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz teknik adamın sarı-lacivertliler ile anlaşmada son aşamaya geldiği ve hatta teknik heyet için bazı isteklerde bulunduğu ifade edildi. Gündeme son gelen isim ise Kuzey Makedonya ile EURO 2020'de beğeni toplayan Igor Angelovski. Daha öncede görüşülen genç çalşıtırıcı bir kez daha gündeme gelirken görüşmelerde önemli bir mesafe katedildiği öğrenildi.