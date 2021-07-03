Koç’tan şok tercih

Fenerbahçe, uzun süren teknik direktör arayışlarını sona erdirdi. Adı bir çok teknik adam ile anılan sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaşma sağlarken Başkan Ali Koç'un bu tercihi şaşkınlık yarattı. İstanbul temsilcisi, "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak!" sözleriyle Vitor Pereira ile anlaşıldığını duyurdu. Çin'in Shanghai Port FC takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçti.

HİKAYE YARIM KALMIŞTI

5 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak" diye konuştu.



KANARYA'YA ENNER VALENCİA PİYANGOSU

FENERBAHÇE'YE geçtiğimiz sezon transfer olan Enner Valencia, çubuklu formayla sezona verimsiz başlasada sonradan takımın vazgeçilmezi haline gelmişti. Ancak daha sonra gösterdiği performans sonrası Ekvador'un Copa America kadrosuna dahil oldu. Ekvador'un oynadığı 4 maçın 3'ünde sahaya çıkan Valencia takımı adına etkili performans sergileyen oyunculardan biri oldu. Ekvador kaptanı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Tottenham, Bayer Leverkusen, Torino ve Lazio'yu peşine taktı. Bu gelişmelerin sonrası yönetim Valencia'nın satışını düşünmeye başladı.