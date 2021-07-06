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Haberler Fenerbahçe Topuk Yaylası kampı basladı

Topuk Yaylası kampı basladı

Sarı-lacivertliler Pereira yönetimindeki ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi.

Topuk Yaylası kampı basladı

6.7.2021

FENERBAHÇE'NİN yeni sezon öncesi Topuk Yaylası kampı dün başladı. Düzce'de sarı-lacivertli ekibi coşkuyla karşılayan taraftarlar yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük ilgi gösterdi, Portekizli hocaya çiçek verdi. Fenerbahçe dün akşam ilk antrenmanını yaparken Vitor Pereira 5 yıl aradan sonra yine takımın başında yer aldı. Kafilede yardımcı antrenör Volkan Demirel yer almadı. Pereira'nın, İstanbul'a ekibi ile birlikte gelmiş olması ve Volkan Demirel'in yer almaması "Takımdan ayrıldı mı?" sorularını beraberinde getirirken Demirel'in özel işleri sebebiyle birkaç gün izinli olduğu ve kısa süre içerisinde kampa katılacağı kaydedildi.

BUZLAR ERİDİ
FENERBAHÇE'DE beklenen buluşma dün gerçekleşti. Vitor Pereira'nın yeniden takıma dönmesinin ardından, Portekizli teknik adam ilk döneminde sorun yaşadığı Caner Erkin'e sarılırken ikili arasındaki buzlar erimiş oldu. Pereira ve Caner'in samimi pozu sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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