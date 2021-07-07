Fenerbahçe’den Dzeko’ya servet

Vitor Pereira ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, gelecek sezon direkt olarak 11'de oynayacak golcü için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden ve birçok yıldız isimle görüşen sarı-lacivertlilerde Pereira öncesi de adı Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, F.Bahçe'nin ünlü yıldıza sunduğu teklif ortaya çıktı.

MOURİNHO BEKLENİYOR

Habere göre, Dzeko'ya 3 yıllık sözleşme ve 7.5 milyon Euro garanti ücret teklif edildi. Kanarya'nın 35 yaşındaki golcüye sunduğu sözleşmede; yıldız forvete ilk yıl için 7.5 milyon Euro sabit ücret verilecek. Sonraki iki yılda ise Dzeko'nun maaşı oynadığı maç sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Dzeko'nun yüksek maliyeti nedeniyle teklif bekleyen İtalyan ekibi, Jose Mourinho'nun, Dzeko için vereceği kararı bekliyor. Yıldız golcü de yeni hocası Mourinho'yla bir konuşma gerçekleştirecek ve sezon içindeki yerini öğrenecek.

KANARYA'YA GALATASARAY'DA HIRVAT SAĞ BEK

FENERBAHÇE, La liga ekibi Atletico Madrid'in sağ beki Sime Vrsaljko için İspanyol kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün opsiyonunu kullanmayıp oyuncuyla yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, Hırvat oyuncunun transferini kısa sürede bitirip oyuncuyu kampa yetiştirmeyi planlıyor. İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon A.Madrid formasıyla ligde sadece 9 maça çıktı, gol atamadı.