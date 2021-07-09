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Haberler Fenerbahçe Fener arayışta

Fener arayışta

Sarı-lacivertlilerin ’den R.Lopes için temasları sürerken Kolombiyalı yıldız isim da yakın takibe alındı

Fener arayışta

9.7.2021

Bir yandan kadrosundaki yabancı sayısını azaltmaya çalışan F.Bahçe diğer yandan da yeni takviyeler için arayışlarını tam gaz sürdürüyor. Hücuma takviye isteyen Vitor Pereira'nın eski takımı Shanghai'den Ricardo Lopes'i istediğine yönelik iddiası gündemdeki yerini korurken Corriere di Bologna'nın haberine göre Fenerbahçe 29 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer etmek için çalışmalara başladı. Yine bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Kolombiyalı Jose Izquierdo da gündeme dahil edildi. Kanarya'nın bu iki yıldızdan birini renklerine bağlayıp kanadını güçlendirmesi bekleniyor. Bu arada hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'dan oyuncularına reaksiyon talimatı geldi. Vitor Pereira, pas hatası yapmanın kendisi için bir hata olmadığını ancak topu kaybedince reaksiyon göstermemeyi asla tolere etmeyeservisi ceğini oyuncularına iletti.

CAULKER: HEDEFİM SAMPİYONLAR LİGİ
F.BAHÇE'NİN yeni transferi Steven Caulker, dün Topuk Yaylası'nda açıklamalarda bulundu. "Burada liderlik özelliğimi göstermek istiyorum" diyen Caulker, "Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde kendimi gösterme hedefim vardı. Büyük takımda oynama isteğimi gerçekleştirdim. Şimdi şampiyonluk kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dedi.

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