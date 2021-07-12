Fener saldırıyor

Geçtiğimiz sezon forvetlerinden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe golcü arayışlarını sürdürüyor. Gündemine aldığı Dzeko ve Dzyuba konusunda ilerleme kaydedemeyen, Vedat Muriqi için de Lazio'dan haber bekleyen sarı-lacivertlilerin alternatif olarak Rennes'in Senegalli golcüsü M'Baye Niang'a kanca attığı öğrenildi. Rennes'in 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forveti yüksek maaşından kurtulmak için uygun bir bonservisle göndermek istediği gelen haberler arasında. Kiralık olarak da düşünülen Niang konusunda da hedefe ulaşılamaması halinde Fenerbahçe yönetiminin ligin gol kralı Hataylı Boupendza konusunda girişimlere yeniden başlayacağı kaydedildi.