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Haberler Fenerbahçe Fener saldırıyor

Fener saldırıyor

Kanarya, Rennes’in yıldızı M’Baye Niang’ı kiralamak isterken aksi durumda Hataylı Boupendza’yı alacak.

Fener saldırıyor

12.7.2021

Geçtiğimiz sezon forvetlerinden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe golcü arayışlarını sürdürüyor. Gündemine aldığı Dzeko ve Dzyuba konusunda ilerleme kaydedemeyen, Vedat Muriqi için de Lazio'dan haber bekleyen sarı-lacivertlilerin alternatif olarak Rennes'in Senegalli golcüsü M'Baye Niang'a kanca attığı öğrenildi. Rennes'in 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forveti yüksek maaşından kurtulmak için uygun bir bonservisle göndermek istediği gelen haberler arasında. Kiralık olarak da düşünülen Niang konusunda da hedefe ulaşılamaması halinde Fenerbahçe yönetiminin ligin gol kralı Hataylı Boupendza konusunda girişimlere yeniden başlayacağı kaydedildi.

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