Golcü harekatı

YENİ sezon için golcü çalışmalarına devam eden Fenerbah-çe, Rennes'den Mbaye Niang, Hatayspor'dan Boupendza, Roma'dan Dzeko ve Al Nassr'dan Hamdallah, Saint-Etien-ne'den Khazri ile pazar-lıkları sürdürürken eski yıldızı Vedat Muriç'in peşini bırakmıyor.



HABER BEKLİYOR

Kanarya'nın ilk hede-finde olan eski golcüsü Vedat Muriç için gözler Lazio teknik direktö-rü Maurizo Sarri'ye çevrildi. Lazio'ya kiralama teklifin-de bulunan ve olum-lu yanıt alan sarı- laci-vertliler, İtalyan kulübün çalıştırıcısı olan Sar-ri'nin kararını bekliyor. Eğer Vedat satış listesi-ne konursa Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla birlikte Vedat'ı 1 yıllığına kiralayacak ve Kosova-lı forvetin ikinci Fener-bahçe dönemi başlaya-cak. Sarri'nin kararını 1 Ağustos'tan önce ver-mesi bekleniyor. Dene-yimli teknik adam, 27 yaşındaki oyuncu-nun takımda kalması-na karar vermesi halin-de sarı-lacivertliler diğer isimlere yönelecek.



LEMOS'A BİR TALİP DAHA

FENERBAHÇE'NİN geride bıraktığımız sezon başında Las Palmas'tan 1,5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı için satış listesine koyduğu Mauricio Lemos'un son talibi Yunanistan takımı Aris oldu. Yunan ekibi Lemos'u kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. F.Bahçe, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lemos'la ilgili son kararını birkaç gün içinde verecek.