Sisto hamlesi

Eksik bölgelere gerekli takviyeleri yaparak iddialı ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Pione Sisto'yu gündemine aldı. Sarılacivertlilerin 26 yaşındaki kanat forvetin transferi için kulübüyle pazarlıklara başladığı öne sürüldü. Yönetim, teknik direktör Pereira'nın özellikle istediği oyuncuyla ilgili menajerinden de bilgi aldığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve şartların oluşması durumunda sarı-lacivertli formayı giymek istediği belirtildi. Kulübü Midtjylland ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sisto için 4-5 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep edildiği öğrenildi. Yıldız futbolcu, Danimarka Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında takımı adına 1 gol kaydetti. Kariyerine FC Midtjylland altyapısında başlayan Pione Sisto, 2016 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya'nın güçlü temsilcisi Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

DANİMARKALI DEĞERİNİ ARTTIRDI

Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz sezon başında 2.5 milyon Euro bonservisle yeniden Midtjylland'a dönmüştü. Hücum bölgesinde her iki kanat ve on numara pozisyonunda da oynayabilen Pione Sisto'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro. Fenerbahçe'nin değerini arttırdığı Pione Sisto'nun transferini bu hafta içinde bitirmesi bekleniyor.