Fener’de operasyon

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadroda operasyon yaptı. Sarı-lacivertliler, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'i kadro dışı bıraktı. Takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemek için yoğun çaba sarf eden Pereira, Topuk Yaylası kampında, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam'ı İstanbul'a göndererek kamp kadrosundaki ilk revizyonu yapmıştı.

NABİL DİRAR BELİRSİZ

Teknik direktör Vitor Pereira böylece sarı-lacivertli İstanbul ekibinde 9 ismin biletini kesmiş oldu. Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında takıma katıldı. Takımdaki geleceği soru işareti olan Nabil Dirar ise takımla birlikte çalıştı. 11 gün süren Topuk Yaylası kampının ardından yurt dışına gitmeyi hedefleyen ancak pandemi koşulları sebebiyle hazırlıklarını Samandıra'da sürdüren sarı-lacivertlilerde kadro planlamasında da sona gelindi.



VEDAT MURİC YİNE YENİDEN

FENERBAHÇE'DE transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda golcü arayışlarını sürdüren sarı- lacivertlilere güzel bir haber geldi. İtalyan basını, Vedat Muric için Fenerbahçe yolunun açıldığını yazdı. Tuttosport, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin yeni sezonda 4-3-3 sistemi ile oynamayı planladığını duyururken, bu durumda forvetlerden Vedat Muric ve Caicedo'dan birisini satmak zorunda kalacağını yazdı. İbrenin Muric'te olduğu, gelecek tekliflere göre Caicedo'nun da gözden çıkarılabileceği vurgulandı.