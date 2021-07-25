F.Bahçe’den cifte hamle

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, golcü oyuncu için gaza bastı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği üzerine yönetim, Leipzig'de gönderilmesi gündeme gelen Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'un yanı sıra, Rennes'ten de Mbaye Niang'ı listeye ekledi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin Niang'ın transferi konusunda Celtic, Venezia ve Shanghai SIPG ile yarış içinde olduğu belirtildi. İtalyan ekibi Venezia'nın Niang için kulübü Rennes'e 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin de 26 yaşındaki hücum oyuncusu için benzer bir teklif sunduğu kaydedildi.

F.Bahçe Sörloth'u istiyor.

AL-AHLİ'DE KİRALIK OYNADI

Geçen sezonu Suudi ekibi Al-Ahli'ye kiralık olarak geçiren Niang için Rennes, 2019-2020 sezonunun başında Torino'ya 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödemişti. Ancak yıldız futbolcu burada bekleneni verememişti.

FENER'DEN SAĞ BEK OPERASYONU

FENERBAHÇE'DE sağ bek arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler listesine üç isim daha ekledi. İstanbul ekibi, Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'te oynayan Aurelio Buta, Portekiz ekibi Guimaraes'in 26 yaşındaki Malili sağ beki Falaye Sacko ve Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal için girişimlerine başladı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Buta, geride bıraktığımız sezon çıktığı 34 karşılaşmada 5 asiste imzasını attı. Mali Milli Takımı formasını 15 kez terleten Sacko ise 30 karşılaşmada görev aldı, 1 asistlik katkı sağladı. Aleix Vidal da geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 1 asist yaptı.

DÖRT HAZIRLIK MAÇI YAPACAKLAR

FENERBAHÇE'NİN hazırlık maçları programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, Ankara'da Gençlerbirliği, İstanbul'da Hollanda'nın PEC Zwolle, Almanya'nın Greuther Fürth ve Ukrayna'nın da Dinamo Kiev takımı ile karşılaşacak.