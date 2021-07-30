Sörloth rüyası bitti

FENERBAHÇE'NİN transfer gündeminde yer alan Trabzonspor'un eski yıldız golcüsü Alexander Sörloth'un eşi Lena Selnes, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı. Instagram üzerinden "Come to Fenerbahçe" mesajlarının yağmuruna tutulan Selnes, bir taraftarın yolladığı mesaja, "Hayır" şeklinde cevap verdi. Bu yanıt, Trabzonspor taraftarları tarafından kısa sürede büyük bir beğeni yağmuruna da tutuldu.
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