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Haberler Fenerbahçe Bakambu’yu ‘Kim’ getirecek

Bakambu’yu ‘Kim’ getirecek

Fenerbahçe’nin Beijing Guoan’dan transfer ettiği Min-jae Kim, Çin temsilcisinde takım arkadaşı olan golcü isim için devreye girecek

Bakambu’yu ‘Kim’ getirecek

9.8.2021

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet transferini bitirmek için girişimlerini sıklaştıran sarı-lacivertliler, daha önce gündemine aldığı Çin ekibi Beijing Guoan forması giyen Cedric Bakambu için yeni transferini devreye soktu. Kanarya'nın kadrosuna kattığı genç stoper Minjae Kim'den Çin'de aynı takımda oynadığı Bakambu'yu ikna etmesini istediği belirtildi. Kim'in sarılacivertli takıma imza attıktan sonra 30 yaşındaki golcü ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

AVRUPA'YI İSTİYOR

Bir dönem Bursaspor forması da giyen ve yeniden Avrupa'da oynamak isteyen Kongolu oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu ifade edildi. Çin ekibiyle 31 Aralık 2021'de sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun transferini Pereira da çok istiyor.

40 MİLYON EUR

2014-2015 yılları arasında Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Bakambu, burada geçirdiği bir sezonun ardından 7.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. Başarılı forvet, İspanyol kulübünde 3 sezon forma giydikten sonra 40 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu.

KİM İSTANBUL'DA
FENERBAHÇE, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi. Sabaha doğru 04.20'de İstanbul'a gelen Min-Jae Kim'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç karşıladı. Havalimanında yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Min-Jae Kim, teknik direktör Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.

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