Sörloth müjdesi

FENERBAHÇE golcü transferinde ilk tercihi olan Alexander Sörloth için bir kez daha düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin transfer döneminin başından itibaren peşinden koştuğu Norveçli futbolcu, bonservisinin bulunduğu Leipzig'ten ayrılık kararı aldı. Yıldız oyuncunun menajeri olan babası Goran Sörloth, oğlunun futbol oynamak istediğini belirtip, "Onu isteyen çok güzel takımlar var. Bu seviyede takımlar olduğu sürece, transfere inanıyorum. Bu işi oturup sadece banka hesabına bakmak için yapmıyor" ifadelerinin ardından Fenerbahçe yönetimi hemen harekete geçti.

F.BAHÇE'NİN RABİKİ HELSİNKİ

Sarı-lacivertliler, kiralık istediği Norveçli yıldız için bir sonraki sezon 13.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Başarılı futbolcunun babası, oğlunun Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili şu sözleri sarf etmişti: "F.Bahçe'ye transferine sıcak bakıyorum ama ikna edilmesi gereken kulüp Leipzig." Alman devinde 37 maça çıkan Sörloth, 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Öte yandan F.Bahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda rakibi Neftçi Bakü'yü eleyen Finlandiye ekibi Helsinki oldu. Sarı-lacivertliler, turun ilk maçında rakibini sahasında 19 Ağustos Perşembe günü ağırlayacak.

PELKAS'TAN KÖTÜ HABER

FENERBAHÇE'DE, Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'ın dün sabah antrenmanda omzu çıktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. 27 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, 15 gün sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe lige Dimitris Pelkas olmadan başlayacak.