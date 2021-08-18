Bakambu tamam gibi

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Serdar Dursun'un yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak olması ve Samatta'nın performansından memnun kalmayan teknik direktör Pereira, yönetimden santrafor transferinin hızlanmasını talep etti. Fenerbahçe yönetimi bu doğrultuda Bursaspor'un eski oyuncusu Bakambu transferini sonuçlandırmak için transferde vites yükseltti.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Çin ekibi Beijig Gouan ile sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona erecek olan oyuncu için ödemelerdeki sıkıntılar nedeniyle Pekin temsilcisi ile sözleşmesinin feshini istiyor. Kongolu forvet, bu sorunun çözülmesi halinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Bakambu sözleşmesini feshedemez ise sarı-lacivertliler cüzi bir bonservis miktarıyla transferi bitirecek.

FENERBAHÇE'DEN ALEİX VİDAL ATAĞI

FENERBAHÇE, sağ kanat için girişimlere başladı. Adana Demirspor karşısında o bölgede Osayi-Samuel'in performansından memnun kalmayan teknik direktör Vitor Pereira, dana önce gündeme alınan İspanya temsilcisi Sevilla ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu konumunda olan Aleix Vidal'in biran önce transfer edilmesini istedi. 2 milyon Euro güncel piyasa değeri olan 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, bir dönem Barcelona forması da giymişti.