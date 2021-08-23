F.Bahçe son anda güldü

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. 9. dakikada Fredy savunma arkasına koşu yapan Ghacha'ya pasını aktardı. Topla ceza sahasında buluşan Ghacha, meşin yuvarlağı Altay'ın üstünden aşırtmak istedi ancak top kaleye yönelmedi. 43'te Altay topu elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Amilton'un sert vuruşunda Altay meşin yuvarlağı çelerek hatasını telafi etti. 55'te Sol kanattan sıfıra inen Ferdi'nin içeriye çevirdiği topa Osayi- Samuel vuruşunu yaptı. Boffin topu güçlükle kornere çeldi. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Min-Jae Kim kafayı vurdu. Güray topu çizgiden çıkarttı.

F.BAHÇE'NİN GOLLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

87'de Gökdeniz'in vuruşunda Altay topu çeldi. Seken topu Hakan Özmert tamamlamak istedi. Top Szalai'den döndü. Dönen topa Gökdeniz'in vuruşunda top direğin yanından dışarıya gitti. 88'de Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pasıyla yay içinde buluşan Zajc, yerden sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0. 90+1'de topu kapan Mesut Özil, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yanındaki Enner Valencia'yı gördü. Valencia da yerden düzgün bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 2-0.



PEREİRA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereiara, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya

FENERBAHÇE'NİN süper starı Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira tarafından yedek soyunduruldu. Ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında sarı-lacivertli formayla ilk golünü atan çıktı. Sarı-lacivertli takım, müsabakaya Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya ve Mbwana Samatta ilk 11'i ile başladı. Teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile oynanan son maçın ilk 11'inde sahaya sürdüğü Serdar Aziz, Mesut Özil ve Miha Zajc'ı yedeğe çekti.



FENER'DE 5 EKSİK VARDI

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'a karşı forma giyemedi. Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Sakatlığını atlatan Valencia ise 20 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edildi. Öte yandan henüz lisansları çıkarılamayan Steven Caulker ile Burak Kapacak da müsabaka kadrosunda yer almadı.



KİM MİN-JAE İLK KEZ OYNADI

FENERBAHÇE'NİN yeni transferlerinden Güney Koreli stoper Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu, lisansı çıkarılamadığı gerekçesiyle ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor ve Avrupa Ligi'ndeki HJK Helsinki karşılaşmalarında forma giyememişti. Yıldız savunmacı, maç öncesi kendisini tribünlere çağıran taraftarları ülkesine has selamladı.

