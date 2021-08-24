Fener’e övgü de çok eleştiri de

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda çıktığı ilk 3 resmi maçı kazanarak başarılı bir performans ortaya koydu. Ancak oynadığı oyun ve takımın skor üretmekte zorlanması tartışma konusu oldu, taraftarı ikiye böldü. Bir kesim önemli olanın sonuç olduğunu ve takımın henüz hazır olmadığını düşünürken, diğer kesim hücumdaki etkisiz oyunu ve Mesut Özil gibi bir yıldızın yedek bırakılmasını eleştiriyor.

SONUÇ VAR ETKİLİ OYUN YOK

Pereira yönetiminde yoluna kayıpsız devam eden F.Bahçe ilk haftada Adana Demirspor'u 1-0 yenmiş, Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi aynı skorla mağlup etmişti. Kanarya, ligin 2. haftasında ise Antalya'yı 2-0 yenerek oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ancak spor kamuoyu Pereira'nın üçlü savunma sistemini, Mesut'un yedek bırakılmasını ve hücumda çizilmiş bir planın olmamasını eleştirdi. Portekizli hocanın gençleri kazanma çabası ve oyuncu değişiklikleri ise artı not olarak hanesine yazıldı.



KİM: ONURLU HİSSEDİYORUM

FENERBAHÇE'NİN yeni transferi Güney Koreli Min-jae Kim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa'dan teklifler aldığı belirten Kim, "Avrupa'dan bazı kulüpler de beni istedi. Ancak Fenerbahçe'nin projesi benim için en uygun olanıydı. Bu takımda maça çıktığım için onurlu hissediyorum" dedi. Türkiye'de çok sıcak karşılandığını söyleyen 24 yaşındaki isim, "Türkiye benim için kardeş bir ülke" ifadelerini kullandı.



FEDERASYONA TAZMİNAT DAVASI

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğraşmış olduğu her türlü zararın tazmini için Türkiye Futbol Federasyonu'na 250 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davası açtı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milyonların arkasında dimdik durduğu Fenerbahçe için şimdi hesap vakti" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin de, TFF'ye açtıkları tazminat davasının zararların tazmin edilmesi çerçevesindeki ilk adım olduğunu ve hukuki mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.