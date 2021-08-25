Bahoken sürprizi

SPOR Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, forvet pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine son gelen isim Fransa temsilcisi Angers forması giyen Stephane Bahoken oldu. Moussa Dembele, Keita Balde, Heechan Hwang için girişimlerde bulunan İstanbul ekibi, bu isimlerden birinde mutlu sona Bahoken'e yönelecek. Menajerler aracılığıyla önerilen 29 yaşındaki Kamerunlu golcünün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Angers takımından ayrılmayı düşünen Stephane Bahoken'in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iddia edildi.

PEREIRA'NIN KARARI BEKLENİYOR

FORVET mevkiisi için birçok alternatif isimle görüşen Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Pereira'nın istemesi halinde oyuncuyu değerlendirebileceği konuşuluyor. 29 yaşındaki forvet, Angers'te bu sezon 3 lig maçında 64 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan oyuncu kariyerinde 240 maça çıktı, 54 gol attı.

FENER'E JAPON YILDIZ GELİYOR

Fenerbahçe, daha önce gündemine aldığı Portekiz temsilcisi Santa Clara forması giyen Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu transfer ederek hem kadrosunu güçlendirmek hem de Uzak Doğu pazarında tanınmak istiyor. Hidemasa Morita, Santa Clara ile bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Japon oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.