“Bir golcü bir kanat gelecek”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün katıldığı bir canlı yayında transfer açıklaması yaptı. Koç, “Hocamızın istediği isimleri alacağız” dedi

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, katıldığı canlı yayında futbol takımının transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, golcü oyuncu Samatta'nın transfer olmak üzere olduğunu söyledi. Koç, "Samatta kesin olarak gidiyor. Belki bitmiştir görüşmeleri. Diego Rossi'nin sağlık kontrolleri yeni bitti ve imzalar atıldı. Transfer bedeli yok. Caulker ile yollarımızı ayıracağız. Çin'den gelen teklifi reddetti. Türkiye'den çok iyi teklifler var. Biz kendisine yardımcı olmak istiyoruz. Yollarımızı ayıracağımız ve bize zorluk çıkartan oyuncular var. Bize zorluk çıkartana, biz de zorluk çıkartırız. Perotti, Avrupa'da birkaç kulüple konuşuyor. Her türlü fesih edilecek. Kim ve Rossi'yi UEFA listesine yazdırdık. Geriye santrfor kaldı. Hocamızın sol tarafa istediği, ileri geri koşacak bir oyuncu talebi var. 2 Eylül'e yetiştirmeyi planlıyoruz. Hocamız Morita'yı istedi ancak transfer istediğimiz noktaya gelmediği için vazgeçtik" dedi.

Koç, Halil konusunda da şu sözleri söyledi: "Hocamız Halil için olabilir dedi. FFP yüzünden şartlar oluşmadı. Halil Dervişoğlu, 'bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Kiralık olarak gelecekse de Galatasaray'a gitmenin daha doğru olacağını söyledi."