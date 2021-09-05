Crespo F.Bahçe’de

Fenerbahçe, Portekiz ekibi GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir."

OZAN TUFAN BİLMECESİ

Öte yandan İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ozan'ın İngiltere Çalışma Bakanlığı'na yaptığı çalışma izni başvurusu kabul görmediği futbolcunun bu yüzden sarı-lacivertli ekibe geri dönebileceği öne sürüldü. 25 kişilik Premier Lig listesinde Ozan'ın isminin yer almaması dikkat çekti. Watford'un resmi sitesinde Ozan'ın fotoğrafı yer almasına rağmen forma numarasının olmaması da söylentileri kuvvetlendirdi.