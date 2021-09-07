Fenerbahçe tam gaz

Fenerbahçe takviye girişimlerini tam gaz sürdürürken yarın sona erecek transfer dönemi öncesinde iki anlaşmayı daha duyurması bekleniyor. Hem sağ bek hem de sol bek için atakta olan sarı-lacivertliler yıldızları yakın takibe aldı. Son olarak Portekiz'den Miguel Crespo'yla anlaşan Kanarya'nın sağ için A Milli Takım'da da forma giyen 22 yaşındaki Mert Müldür için Sassuolo ile temasa geçtiği belirtildi. Bu arada sola takviye için de Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını River Plate forması giyen sol kanat Fabrizio Angileri için Olympiakos'un 4 milyon Euro, Getafe'nin 5 milyon Euro, F.Bahçe'nin ise 6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Sarılacivertlilerin en yüksek parayı teklif etmesi sebebiyle favori olduğu kaydedilirken kulübü ise çekimser yaklaşıyor. Öte yandan sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığıMiguel Crespo transferini dün resmen duyurdu.

BURAK KAPACAK'IN LİSANSI ÇIKTI

Fenerbahçe'de yaklaşık 1 ay önce transferi açıklanan ancak lisansı bir türlü çıkarılmayan Burak Kapacak'ın lisansı çıktı. TFF'nin resmi sitesinde yer alan Fenerbahçe sayfasında Burak Kapacak'ın ismi yer aldı. Kanarya'nın Bursaspor'dan renklerine bağladığı Burak Kapacak lisansının çıkmasının ardından sosyal medyada sarı-lacivertli formayı öptüğü bir fotoğraf paylaştı.