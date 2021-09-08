Fenerbahçe’nin gözü onda

Fenerbahçe, bugün sona erecek yaz transfer dönemi öncesinde büyük bir bomba patlattı. Sarı-lacivertliler Real Madrid ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol bek Marcelo'ya teklifte bulundu. İspanyol devinden ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki Brezilyalı Marcelo için kulübünden cevap beklendiği belirtildi. Futbola ülkesi Fluminense kulübünde başlayan Marcelo, 2007-2008 sezonunun ara transfer döneminde İspanyol ekibine transfer oldu. 13.5 sezondur Real Madrid forması giyen Marcelo'nun güncel piyasa değerinin 7.5 milyon Euro olduğu ifade edildi. 2018 yılında bonservis bedeli 70 milyon Euro'ya çıkan Marcelo'nun da İstanbul ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

SESSEGNON DA GÜNDEMDE

Yönetim, Marcelo transferinin gerçekleşmemesi halinde Tottenham'da forma giyen Ryan Sessegnon'u da gündeminde tutuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan yıldız oyuncu için kiralama seçeneğinin devreye sokulduğu belirtildi.

SAG KANADA WOLF

SAĞ kanada da takviye yapacak olan Fenerbahçe'de yönetim, yıldız futbolcu Marius Wolf için Borussia Dortmund'a kiralama teklifinde bulundu. Tarafların anlaşması halinde 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun 3.6 milyon Euro'luk maaşının bir bölümünü Alman ekibinin ödeyeceği öne sürüldü.