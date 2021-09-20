Fenerbahçe kayıp

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. 8. dakikada Okaka'nın pasında sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Visca'nın bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı. 16'da sağ kanatta topla buluşan Visca'nın, son çizgiye inmeden ceza sahasına yerden gönderdiği pasta Okaka'nın altıpas önünde müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti: 1-0. 28'de sağ taraftan ceza alanına giren Osayi-Samuel'in son çizgiye inip rakibini geçtikten sonra içeriye havalandırdığı topta Berisha'nın röveşatası kaleci Volkan'da kaldı. 41'de Visca'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Tolga Ciğerci'nin gelişine vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

GULBRANDSEN SKORU BELİRLEDİ

65'TE sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mesut Özil'in ceza sahasına yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunu kaleci Volkan parmaklarının ucuyla havalandırdı. Yükseklik kazanan topa Novak, kale ağzında kafayla dokundu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. 90'da Visca'nın sağ taraftan aldığı topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.



KOCAMAN DEĞİŞTİRDİ

SÜPER Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kocaman, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Berkay Özcan ve Ömer Ali Şahiner'in yerine Danijel Aleksic ve Şener Özbayraklı'yı sahaya 11'de sürdü. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ahmed Kutucu ve Ömer Ali Şahiner ise kadroda yer almadı.



PEREİRA'DAN ROTASYON

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira UEFA Avrupa Ligi'inde Eintracht Frankfurt ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın yerine Max Meyer, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas ve Muhammed Gümüşkaya'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar ve Jose Sosa, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı.



BU SEZON İLK KEZ YENİLDİ

FENERBAHÇE bu sezonki ilk mağlubiyetini Başakşehir karşısında yaşarken ayrıca ilk kez kalesinde 2 gol birden gördü. Sezona ligde üçte üç ile başlayan ardından Sivas ile berabere kalan sarılacivertliler, Avrupa'da ise elemeler de Helsinki'yi iki maçta da yenerken grup karşılaşmasında Frankfurt ile berabere kalmıştı. Kanarya, şu ana kadar 7 maça çıkarken 5 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. F.Bahçe ilk mağlubiyetini aldı.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

MEDİPOL Başakşehir'in ilk 11'inde, geçmişte Fenerbahçe'de oynayan 4 isim yer aldı. Turuncu- lacivertli ekipte Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç, sarı-lacivertlilere karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe'de oynamış bir başka isim olan Hasan Ali Kaldırım ise yedekler arasında forma şansı bekledi.