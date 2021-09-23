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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Giresunspor I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Giresunspor I CANLI ANLATIM

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mutlak galibiyet isteyen Fenerbahçe, maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa bu maçta forma sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Haberimizden maçın canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Giresunspor I CANLI ANLATIM

23.09.2021, 19:48

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ İLK 11'İ

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Osayi, Mesut, Diego Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate

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