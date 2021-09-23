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Fenerbahçe - Giresunspor I CANLI ANLATIM

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mutlak galibiyet isteyen Fenerbahçe, maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa bu maçta forma sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Haberimizden maçın canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

23.09.2021, 19:48