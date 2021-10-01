Fenerbahçe dağıldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a farklı mağlup oldu: 0-3. 6. dakikada Masouras'ın pasında defansın arkasında sarkan Soares'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın üzerinden ağlara gitti: 0-1. 27'de Pelkas'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vaclik'te kaldı. 56'da Szalai'nin pasında defansın arkasında iyi sarkan Pelkas'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. 58'de sağ kanatta topu alan Camara'nın ceza sahası içine girip, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

62'de sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Soares son çizgeye inerek pasını içeriye çevirdi. Burada bulunan Aguibou Camara'nın şutunda kaleci Altay Bayındır topu çeldi. Dönen topu ceza sahası içi sağ tarafında alan Masouras'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 68'de ceza sahası içinde Aguibou Camara'nın vuruşunda kaleci Altay Bayındır'dan seken topu alan Masouras'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3. Karşılaşma 3-0 Olympiakos üstünlüğüyle sona erdi.



KÜSTAH AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Yunan ekibinin başkanından küstah bir açıklama geldi. Olympiakos'un başkanı Marinakis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum!" ifadelerini kullandı.



RAKİPTE TANIDIK İSİMLER

Yunan ekibi Olympiakos'ta daha önce Fenerbahçe'de ve Türkiye'de forma giyen isimler vardı. Senelerce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve lig ve kupada şampiyonluklar yaşayan Henry Onyekuru mücadeleye ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli takımda iki sezon forma giyen Mathieu Valbuena ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Fransız oyuncuya maç öncesi tribünler sevgi gösterisinde bulundu.



PEREİRA'DAN İKİ DEĞİŞKLİK

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayan Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mergim Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'ı, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ise Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de değerlendirdi.



GUSTAVO ISLIKLANDI

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisindeki gösterdiği performansa tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, Brezilyalı futbolcuyu saha kenarına gelene kadar ıslıkladı. Gustavo'nun yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.



TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Olympiakos maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük kısmını dolduran sarılacivertliler, maç öncesi takımlarına büyük destek verdi. Futbolcuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, Olympiakos sahaya çıktığında ise ıslıklarla tepki gösterdi.