Januzaj bombası

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'de, geride kalan 8 haftada topladığı 19 puanla milli ara öncesi liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisi Real Sociedad'da forma giyen Belçikalı futbolcu Adnan Januzaj'ı radarına aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu için harekete geçecek olan yönetim, Ocak ayında yıldız oyuncu ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Sol ayağını kullanan ve iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında İngiliz ekibi Manchester United'dan Real Sociedad'a 8.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Belçikalı yıldız oyuncu, 13 kez de milli takım formasını giydi ve 1 gol kaydetti.