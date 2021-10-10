Fener’den yakın takip

F.BAHÇE scoutları Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 yendiği maçı izlediği öğrenilirken Valencia'nın 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta 19 yaşındaki yıldız adayı Moises Caicedo'nun beğenildiği kaydedildi. Sezon başında Brighton'a transfer olan ardından Beershot'a kiralanan oyuncuya F.Bahçe'nin sezon başında teklif yaptığı ancak Premier Lig ekibinin 5 milyon Euro'luk teklifinin Kanarya'ya geri adım attırdığı belirtildi.

ROSSİ VE OSAYİ YER ALMADI

BU arada Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Diego Rossi ve Osayi- Samuel tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. İrfan Can Kahveci ve Tisserand ise çalışmalarına bireysel devam etti. Fenerbahçe, antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

SLİMANİ FIRTINASI

CEZAYİR, Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijer karşısında sahadan 6-1 galip ayrılırken müsabakada 2 gol atan sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Slimani, Cezayir Milli Takım tarihine geçti. Slimani, 37 golle Cezayir Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Öte yandan Cezayir, yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Islam Slimani, Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 1 kez gol sevinci yaşayabilmişti.