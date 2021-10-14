Altay için Ajax ısrarı

F.BAHÇE'NİN kalecisi Altay Bayındır ile ilgili her yeni gün farklı bir iddia ortaya atılıyor. Inter ve Newcastle'ın istediği kaleci için Ajax'ın da devrede olduğu ileri sürüldü. Ajax'ın F.Bahçe'nin şartlarına daha hassas yaklaştığı için önde olduğu belirtiliyor. Hollanda basını Ajax'ın yaklaşımının, hem F.Bahçe'yi hem Altay'ı memnun ettiğini vurguladı. 20 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonus la Altay'ın, sezon sonu Ajax'a gitmesi bekleniyor.

Şampiyon takımı ekonomik sebepler nedeniyle dağıtan Inter'in, F.Bahçe'nin başını döndürecek bir teklifle gelme ihtimali zayıf. Mehmet Ekici Nürnberg'e BİR yılı aşkın süredir kulüpsüz olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Ekici, Bundesliga 2. Lig ekibi Nürnberg'in yolunu tutmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcu, Şanlıurfa ve Hekimoğlu Trabzon'dan gelen teklifleri reddetmişti. Ekici, sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.