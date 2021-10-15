F.Bahçe Beko’dan tarihi fark geldi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de çift maç haftasını galibiyetle kapattı. Salı günü ALBA Berlin'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ligin 4. haftasında UNICS Kazan'ı 80-41 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maça etkili başlayan Fenerbahçe ilk çeyreği 21-8, devreyi ise 44-22 önde noktaladı, üçüncü çeyrekte farkı 30 sayıya kadar çıkardı. Karşılaşmanın son periyodunda skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, rakibinini 80-41'lik skorla mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı. Euroleague tarihindeki en az sayı kaydettiği maçı geride bırakan Rus ekibi ise tek galibiyette kaldı. F.Bahçe'de Shayok 17, Booker 16, Nando De Colo 13 sayıyla oynadı.

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