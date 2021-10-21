Avrupa gecesi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bugün birbirinden önemli maçlara çıkacak. Günün ilk maçında D Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak maçı Rusya Federasyonu'ndan Sergei Ivanov yönetecek. Kanarya, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken Belçika ekibinin henüz puanı bulunmuyor. Galatasaray ise E Grubu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Karşılaşmanın hakemi Avusturya Federasyonu'ndan Harald Lechener. Sarı-kırmızılılar topladığı 4 puanla lider durumdayken, Rus ekibinin 1 puanı bulunuyor.

G.Saray'da Konya maçına yedek başlayan Diagne'nin Moskova deplasmanında sahada olması bekleniyor. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, sezona kötü başlasa da son haftalardaki grafiğiyle çıkışa geçti. Son iki maçta 3 gol atan golcü oyuncu takımının en önemli gol silahı olacak.

MOSKOVA TAM BİR BERABERLİK TAKIMI

L.MOSKOVA, sancılı bir süreçte. Aslında K.Sovetov, Ural ve Khimki maçlarında kapanan ve geçit vermeyen görüntüleri ile savunmaları olumlu sinyaller vermişti ki (üç maçta da gol yemediler) Rostov ve R.Kazan sınavlarında bu devamlılığı sağlayamadılar. Tam bir beraberlik takımı. Sadece 1 yenilgisi olmasına rağmen (ki Rusya Ligi'nde en az yenilen takım) 5. sıradalar. Fakat 6 beraberlikleri var ki bu kulvarda da liderler. Moskova'nın iki etkili ismi var. Biri Smolov diğeri Zhemaletdinov. Smolov'un 11 maçta 7 golü var. Zhemaletdinov ise 4 gol, 4 asistle oynuyor. Fatih Hoca, bu tip rakipleri iyi etüt eden bir teknik adam. Savunma kurgusu gelişimini sürdürürse Moskova'dan puan ve puanlarla ayrılmak sürpriz olmaz. Ancak dediğim gibi savunmanın gününde olması lazım.

HALİL FİNCAN'IN YORUMU

Assunçao gidiyor Fernandes geliyor

GALATASARAY'DA beklenen transfer görüşmesi önceki gün gerçekleşti. Florya Tesisleri'ne gelen başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile ocak ayında yapılacak transfer operasyonu hakkında görüştü. Toplantıdan çıkan ilk sonuç ise orta sahaya yapılacak takviye oldu. Transferin son günü kadroya katılan Assunçao'nun fizik gücünü yeterli bulmayan Terim, devre arasında Gedson Fernandes'i istedi. Bunun üzerine harekete geçen kurmaylar, ocak ayında Assunçao'nun sözleşmesine fesih ederek Fernandes'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

ANTWERP HÜCUMDA İYİ, SAVUNMADA KÖTÜ

FENERBAHÇE'NİN bugün Avrupa Ligi D Grubu'nda karşılaşacağı Antwerp, özellikle bu seneki performansıyla Belçika'yı kasıp kavuruyor. Lige 2 yenilgiyle başlayan Antwerp, sonrasında ise çıktığı 8 maçta 2 beraberlik 6 galibiyet alarak patlama yaptı. Ancak aynı başarıyı Avrupa arenasında gerçekleştiremediler. Belçika ekibinin Frey, Benson ve Fischer'den oluşan hücum üçlüsü son derece hızlı ve önde baskıyı seven oyuncular. Ancak savunmada ise sıkıntı yaşıyorlar. Son 5 lig maçında bir tek Gent'ten gol yemediler. Bence Pereira'nın en azından kanatlarda Samuel ve Muhammed'in yerlerine Nazım ile Novak ikilisiyle başlaması daha doğru olur. F.Bahçe rakibini durdurduktan sonra yapılacak akıllı hamlelerle zaten sıkıntılı olan savunmayı etkisiz hale getirebilir.

TRABZON'U UNUTUN

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularına Trabzonspor maçını unutmalarını söyledi. Deneyimli hoca, son idman öncesi oyuncularını toplayarak, "Trabzon maçını unutun. Önümüzdeki Antwerp maçını kazanarak iddiamızı sürdürmeliyiz" dedi.

OGÜN ÖZDEMİR'İN YORUMU

Fenerbahçe'ye İrfan müjdesi

FENERBAHÇE'NİN yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, bu sezon sakatlıkları nedeniyle sadece 3 maçta görev yapabildi. Başarılı futbolcu, geçen hafta takıma katılmış ve çalışmalara başlamıştı. Ekstra çalışmalarla hazır hale gelmeye çalışan milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin pazar günü ligde Aytemiz Alanyaspor ile Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmayla birlikte formasına yeniden kavuşması bekleniyor.