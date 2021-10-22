Fener kayıp

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla henüz galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe puanını 2'ye, Royal Antwerp ise 1'e çıkardı.2. dakikada Michael Frey ara pasında defansın arkasına sarkan Fischer'in arka direğe verdiği pasta Samatta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0- 1. 20'de Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez'den seken topu Valencia tamamladı. 1-1.

32'de Bataille ceza sahası içinde Valencia'yı düşürdü. Hakem Sergey Ivanov önce pozisyonu devam ettirdi daha sonra VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Sergey Ivanov penaltısı noktasını gösterdi. 36'da topun başına geçen Enner Valencia'nın panenka penaltısı üst direkten geri döndü.

VALENCİA'NIN GOLLERİ YETMEDİ

43'te Almeida'nın Valencia'yı düşürmesi sonucu hakem Sergey Ivanov bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 45'te penaltıda Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-1. 62'de Antwerp mücadelede eşitliği yakaladı. Verstraete'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Gerkens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

MESUT ÖZİL ÇILGINA DÖNDÜ

FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antwerp maçının 65. dakikasında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Değişiklik tabelasında numarasını görmesinin ardından şaşkınlık içerisinde düşen yıldız oyuncu, kenara söylenerek geldi. Yerini Pelkas'a bırakan ve moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen tecrübeli futbolcu, yedek kulübesinde bulunan su şişelerini tekmeledi. Milli aradan önce oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçına yedek başlayan Mesut Özil, uzun süre ısınmasına rağmen oyuna alınmayınca yeleğini çıkartıp Pereira'nın önüne fırlatmıştı.

SAMATTA'NIN GOLÜ F.BAHÇE'YE YAZILDI

FREY ve Samatta, Fenerbahçe'ye karşı Antwerp forması ile sahaya çıktı. Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer edilen Frey ile kiralık olarak Antwerp'e katılan Mbwana Samatta, Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11'de başladı. Öte yandan Frey bu sezon çıktığı 11 maçta 12 gol kaydetti. Bu arada Antwerp'in, 2. dakikada Samatta ile öne geçti gol Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken gol oldu. Samatta'nın attığı bu gol, Şükrü Saracoğlu Stadyumu skor tabelasında Fenerbahçe'ye yazıldı. Hata kısa sürede fark edilince düzeltildi.

GÜRCAN BILGIÇ YORUMLADI

Yetersiz !

Pazar günü yaşananlardan sonra dün akşam Avrupa Kupaları için bir grup maçı olmaktan çıktı, Fenerbahçe'nin "işte bu benim" diye haykıracağı bir sınava dönüştü. Başkan Ali Koç, yenilgiyi getiren hakem kararlarıyla ilgili protestosunu yapıp; "Bu takım şampiyon olacak" dediğinde, bunu perçinleyecek bir performans gerekiyordu. Bakın; "kazanmalılardı" demiyorum, sahadaki oyunun, hakem oyunları olmadan neler yapabileceğini göstermelerini bekledim. Elbette bunu anlayacak bir de teknik adam olması gerekiyordu. Güzel konuşan, taraftarın kalbini okşayan, "aile için savaşacağız" diyen Pereira'nın takımı, ilk 45'te yüzde 56, ikinci de 57 ile topu rakibe verdi... Skor 2-2'ye geldiğinde bu rakam 63'dü.

ikinci yarıda teslim oldu

"At golü, yat üstüne" formülü vardır. Maç da kazandırır size. Ama takımı şampiyon yapmaz. Büyük takımın, küçük hocası iseniz ve hala bu mantıkla takımınızı kurguluyorsanız, sadece tribünlere oynayarak yaparsınız işinizi. Size inanacak saflıkta destekleyenler de bulursunuz. Beraberlikten sonra yapıldı değişiklikler. Kazanmalısınız, baskı yapacaksınız ve topu en iyi kullanan iki oyuncunuzu; Mesut ile Sosa'yı kenara alıyorsunuz. Fenerbahçe'nin ruhundan haberiniz yok belli, takımı da tanıyorsunuz. Hiç öyle "yoruldu" muhabbetleri yapmayalım. Belçika'nın sıradan, en önemli gol silahları sizin "beğenmedikleriniz" olan bir takım var karşınızda. Ama, O ne; beğenmediğiniz Samatta ile yerine aldığınız Berisha arasında fark yok. Bu durumu yaratan ikinci yarıdaki teslim oluştur. "Skoru koruyalım, hızlı hücumla skor yapalım" ritmi yakalamışken, bu maç doğru akıl değildi. Duran toptan golü yedik diye mazeret yapmasın birileri. Fenerbahçe iki golü de duran toptan buldu. Bütçe küçülebilir, oyuncu kalitesi düşebilir ama Fenerbahçe'nin vizyonu - hedefi hep aynıdır. Bu geleneğin farkında olamayan, oyuncu değiştiren ama oyunu değiştiremeyen bir teknik adam var kenarda. Yukarda eleştirdiklerimi yaparak kazandığı maç da oldu. "Böyle olmaz" diyenler olarak sesimiz kısık kaldı. Bunu fark edemeyip uyarmayanlar da "yönetici" şu anda. Çift taraflı "yetersizlik" ile karşı karşıyayız...