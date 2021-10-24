Fenerbahçe’ye zorlu rakip

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

İKİ TAKIMIN DA EKSİKLERİ FAZLA

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-Jae maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 müsabaka ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak. Konuk ekip Alanya'da ise Cnidozie Awaziem sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Kadıköy'de yenilgisiz

FENERBAHÇE ile Alanya Süper Lig'de bugün 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi. Kanarya, Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Sarılacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada üç galibiyet alırken, iki de beraberlik yaşadı.