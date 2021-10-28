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Haberler Fenerbahçe Ali Koç’a tepki üstüne tepki

Ali Koç’a tepki üstüne tepki

Ali Koç’a tepki üstüne tepki

28.10.2021

GEÇTİĞİMİZ pazar günü oynanan ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar Başkan Ali Koç'a büyük tepki göstermişti. Özellikle maçın son anlarında gelen gol taraftarları kızdırmış ve Koç'u istifaya davet etmişlerdi. Önceki gün ise sarı-lacivertliler, THY Euroleague 6. hafta maçında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. Kanarya, Barça'ya 76-74 mağlup olurken karşılaşma sonunda tribünlerde gerginlik yaşandı. Başkanı Ali Koç ile bir taraftar maç sonunda sözlü diyaloğa girdi. Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi. Taraftarla uzun bir süre konuşan başkan Koç'a bu sırada tribünden destek de geldi.
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