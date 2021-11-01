Fenerbahçe karıştı

Ekim ayındaki milli araya lider giren Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı. Milli ara dönüşü Kasımpaşa'yı yendikten sonra üst üste Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, bir anda liderin 8 puan gerisine düştü. Kanarya Avrupa'da da 3 maç sonunda henüz 3 puanla tanışamayınca taraftarının sabrı taştı. Önlenemez kötü gidişin ardından teknik direktör Vitor Pereira topun ağzına gelirken, yönetim kurulunun bugün toplanacağı ve Portekizli çalıştırıcının geleceğini masaya yatıracağı öğrenildi.

YÖNETİMİN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Yönetim kurulunun yapacağı toplantıda iki farklı seçeneğin tartışılacağı belirtildi. Kurmaylar, Avrupa'da oynanacak Antwerp ve ligdeki Kayserispor karşılaşmasından alınacak sonuçlara göre hareket etmek istiyor. İlk seçenekte bu mücadelelerden kötü sonuçla ayrılınırsa Kayseri maçından sonra Pereira ile yollar ayrılacak ve milli araya yeni bir hocayla girilecek. Lige dönüşte oynanacak G.Saray derbisinde yeni hocayla sahaya çıkılacak. Diğer seçenek ise milli ara sonrası oynanacak olan derbiyi beklemek ve bu karşılaşmadan alınacak kötü sonuç sonrası Pereira ile yolları ayırmak.

PEREİRA SIK SIK ELEŞTİRİLDİ

Pereira alınan kötü sonuçların yanı sıra bazı nedenlerden dolayı da bardağı taşırdı. Özellikle üçlü savunma oynattığı ve maç içerisinde hiç taktik değiştirmediği için sık sık eleştirilen Pereira, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'i de oynatmadığı için tepki çekiyor. Tecrübeli on numaranın Portekizli teknik adam ile çalışmaktan mutsuz olduğu bilinirken, karşılaşmalardan erken alındığı zaman saha kenarlarında gösterdiği agresif tavırlarla da bunu sık sık belli ediyordu.

İLK ADAY SHEVA

FENERBAHÇE'DE teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği pamuk ipliğine bağlıyken yönetim B planı için şimdiden düğmeye bastı. Milli ara öncesi oynanacak Antwerp ve Kayserispor maçları Portekizli çalıştırıcının kaderini belirleyecek. Alınacak kötü sonuçlara göre Pereira ile yollarını ayıracak olan kurmaylar, ilk aday olarak Ukrayna Milli Takımı'nı EURO 2020'de çeyrek finale çıkararak tarihi bir başarıya imza atan Shevchenko olarak belirledi.

BAŞKAN GÖRÜŞECEK

TURNUVADAN sonra Ukrayna ile yollarını ayıran ve şuan boşta olan 45 yaşındaki teknik adam ile temasa geçecek olan Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisine Ukraynalı çalıştırıcı ile çıkabilir.