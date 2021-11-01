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Haberler Fenerbahçe Sakatlık kabusu

Sakatlık kabusu

Altay 3 ay, Valencia 1 ay, Gustavo ise 3 hafta forma giyemeyecek

Sakatlık kabusu

1.11.2021

Fenerbahçe Konya'da sadece 3 puanı değil 3 oyuncusunu da kaybetti. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenildiği mücadelede sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi. Önceki akşam sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Altay'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmesi nedeniyle operasyon geçireceği ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen Valencia'nın 1 ay forma giyemeyeceği belirtilirken, sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhisi konulan Gustavo'nun 3 hafta oynayamayacağı ifade edildi.
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