  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Mesut’tan dikkat çeken paylaşım

Mesut’tan dikkat çeken paylaşım

Mesut’tan dikkat çeken paylaşım

14.11.2021

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de söylediğ sözlerin ardından futbol kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi. Pereira ile problem yaşadığı ve ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir fotoğraf yayınladı.

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe formalı fotoğrafının yanı sıra, "Her zaman her yerde en büyük FENER!" ifadelerini kullandı. Başkan Ali Koç yaptığı basın toplantısında, "Mesut Özil, ticari işlerini bir yana bırakıp, sahaya odaklanmalı" demişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesut’tan dikkat çeken paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.