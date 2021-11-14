Mesut’tan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de söylediğ sözlerin ardından futbol kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi. Pereira ile problem yaşadığı ve ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, sosyal medya hesabından çarpıcı bir fotoğraf yayınladı.

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe formalı fotoğrafının yanı sıra, "Her zaman her yerde en büyük FENER!" ifadelerini kullandı. Başkan Ali Koç yaptığı basın toplantısında, "Mesut Özil, ticari işlerini bir yana bırakıp, sahaya odaklanmalı" demişti.