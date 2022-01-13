Fenerbahçe’de 2. Kartal dönemi

Fenerbahçe, Portekizli Vitor Pereira'nın ardından boşalan teknik direktör koltuğuna eski hocası İsmail Kartal'ı getirdi. 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli ekiple 74 puan toplayarak ligi ikinci sırada bitiren İsmail Kartal, bu sezonun sonuna kadar Fenerbahçe'nin başında kalacak. Pereira 2015 yılında İsmail Kartal'ın yerine göreve gelirken, İsmail Kartal bu kez Portekizli çalıştırıcının ardından takımın başına geldi.

KOÇ'TAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik adam seferine çıkacağını söylemişti. Löw, Slaven Bilic ve Cuca ile görüşüleceği öne sürülürken, İsmail Kartal'ın açıklanması herkesi şaşırttı. Sarı-lacivertlilerin görüştüğü hocaların sezon sonunda gelmek istemesinin bu sürpriz kararın alınmasına neden olduğu iddia edildi. Kartal'ın Fenerbahçe'si, o dönem 27. haftaya lider girerken daha sonra zirveyi kaptırmış ve 3 puan geride kalarak ligi ikinci sırada bitirmişti. Türkiye Kupası'nda da yarı finale kadar giden sarı-lacivertliler, yarı finalde Bursa'ya elenmişti. Kartal son 10 yılda 2.17 puan ortalamasıyla Fenerbahçe'nin başında en yüksek puan ortalaması yakalayan ikinci teknik adam olmayı başardı.

SERHAT AKIN'DAN KOÇ'A GÖNDERME

FENERBAHÇELİ eski futbolcu Serhat Akın, Başkan Ali Koç'a göndermede bulundu. Adana Demirspor maçı önce-öncesinde Ali Koç'un sosyal medya ile ilgi-sinde ilgili söylediği "Ali Koç bırak git şeyi var li ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten boot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fener-Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilenen bahçeli samimi taraftarlarımız da var" sözle-sözlerine göndermede bulunan Serhat Akın, rine "Statta istifa diye bağıranlar Norveçli mi acaba? " ifadelerini kullandı.

KANARYA'DA MİN-JAE KRİZİ

SARI-LACİVERTLİ takımda savunma oyuncusu Kim Min-Jae ile ilgili iddialar da şok etkisi yarattı. Yıldız futbolcuya yakınlığı ile bilinen Koreli gazeteci Jason Lee, Twitter'dan attığı mesajla Fenerbahçeli taraftarları üzdü. Lee, "Fenerbahçe'de kargaşa hakim ve Kim Min-Jae endişeli. Kariyerinde bir sonraki adımı atmasına yardımcı olacak bir antrenör dahi yok. Fenerbahçe eğer kısa sürede iç sorunlarını çözmezse teklif gelir gelmez Kim Min-Jae takımdan ayrılacak" ifadesini kullandı.