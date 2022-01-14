Anlaşma 2.5 yıllık

PORTEKİZLİ teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra önceki gün sezon sonuna kadar eski hocası İsmail Kartal'ı takımın başına getiren F.Bahçe'nin gelecek planları da belli oldu. Kartal'ın açıklanması ile Almanya'ya giden Başkan Ali Koç'un yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Joachim Löw ile anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin 2.5 yıllık olduğu öne sürüldü. Joachim Löw için yıllık 5 milyon Euro verileceği ve Alman çalıştırıcının takımı sezon sonuna kadar yakından takip edeceği gelen haberler arasında.

TAKVİYE YAPACAK

FUTBOLUN tamamen Löw'e bağlanması planlanırken sarılacivertlilerin yeni sezona en az 6-7 transfer takviyesi ile başlaması bekleniyor. İsmail Kartal ile yakın olan Joachim Löw'ün Kanarya'nın yeni hocası ile sürekli iletişim halinde kalarak, üst akıl olacağı da kaydedilirken Alman çalıştırıcının şimdiden transfer için isimleri belirlemeye başladığı konuşuluyor. Bu arada F.Bahçe'nin Lazio forması giyen eski yıldızı Vedat Muriç için yeniden atakta olduğu konuşuluyor

MESUT MERAKI

İsmail Kartal'ın Kanarya'nın yeni hocası olmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu Mesut açıklamaları gündem oldu. Futbol Plus YouTube kanalında fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a Mesut Özil hakkında konuşan Kartal, F.Bahçe'de sistem değişikliğini işaret etmiş ve Mesut Özil'den verim alınmasını söylemişti. Kartal, "Mesut'un kalitesi, becerisi tartışılmayacak dünya çapında bir oyuncu. Ön tarafta sayı olarak az kaldığınız zaman, üretkenliğiniz azalır. O zaman da ne oluyor, Mesut gibi oyunculardan çok fazla faydalanamazsınız. Ama bir sistem değişikliği ile iyi bir Mesut'un her zaman bu takımda oynayabileceğini düşünüyorum ben" demişti.