Fener’in Muriç inadı

Fenerbahçe'de gündeme gelen golcü isimlerin başında Vedat Muriç yer alıyor. Sarı-lacivertlilere dönmek isteyen Kosovalı golcü için Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi. Lazio Sportif Direktörü Igli Tane iddiaları doğruladı. Tane, "Rusya'dan bir teklif aldık, daha fazlasını söyleyemem" açıklamasında bulundu. CSKA'nın 27 yaşındaki Kosovalı forvet için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenilirken Lazio süre istedi. Ancak transferin gerçekleşmesi için Vedat Muriç'in ikna edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kosovalı golcü, Fenerbahçe'ye dönüşünü veya İngiltere'de bir macerayı tercih ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylarda bu kozu kullanarak önümüzdeki günlerde İtalya seferine çıkarak, golcü oyuncuyu yuvaya döndürmeye çalışacak.



BOUPENDZA İÇİN HAMLE

Vedat Muriç için İtalyan ekibi Lazio'nun vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe'nin diğer golcü adayı da belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Aaron Boupendza için de nabız yoklandığı konuşuluyor. Gabonlu yıldız oyuncunun Türkiye'ye dönmek istediği ve teklif gelmesi halinde Fenerbahçe'de oynamaya hazır olduğu ifade edildi.



İRFAN CAN KAHVECİ HAYAL KIRKLIĞI YAŞATTI

GEÇTİĞİMİZ sezon devre arasında Galatasaray'la müthiş bir yarışa giren Fenerbahçe bonuslarla birlikte tam 11 milyon Euro'yu kasasından çıkararak İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den transfer etmişti. Ancak milli futbolcu, sakatlıkların da etkisiyle sarı-lacivertli formayı 27 maçta giyebildi. İrfan Can bu maçlarda 1 gol atabilirken, 6 da asist yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar hem maliyeti hem de gösterdiği kötü performansı nedeniyle sosyal medyada milli futbolcuya yönelik ağır eleştiriler yöneltiyorlar.