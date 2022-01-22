Fenerbahçe’ye Yunan stoper

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi, rotasını şimdi de Yunanistan'a çevirdi. Yunan medyasında Fenerbahçe yönetiminin savunmaya yapacağı takviye için PAOK ekibinde forma giyen Giannis Michailidis'i gündeme aldığı iddia edildi. PAOK'un geçtiğimiz çarşamba günü AEK'i konuk ettiği karşılaşmada maç kadrosunda yer almayan 21 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'ye transferinin de söz konusu olabileceği belirtildi.

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Aktarılan bilgilere göre Michailidis'in son 2 maçtır kadroda yer almamasının sebebi, Fenerbahçe'ye transfer olma olasılığı. Buna göre Yunan stoperin haklarını elinde bulunduran menajer şirketi, Fenerbahçe'ye oyuncusunu yeniden teklif etti. Bu nedenle Michailidis'in kendisini riske atmak istemediği ifade edildi. Genç savunma oyuncusunun satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoper için pazarlığa başlayabileceği ve rakamı indirmek isteyeceği dile getirildi.