Kanarya’dan Pesic için takas formülü

Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship takımı Hull City'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Fatih Karagümrüklü Aleksandar Pesic'e Fenerbahçe kanca attı. Karagümrük ile Hull City 2.5 milyon Euro bonservis ücretinde anlaşsalar da Pesic, İstanbul'da kalmak istediğini belirterek transferini son anda engelledi. Süper Lig'de attığı 12 golle krallık yarışında 1. sırada yer alan 29 yaşındaki Sırp forvet için Fenerbahçe devreye girdi ve İstanbul temsilcisine teklifini yaptı.

VOLKAN DEMİREL ÇOK İSTİYOR

Sarı lacivertlilerin Pesic için teklifi belli oldu. Kanarya, Pesic için Karagümrük'e Max Meyer + Sinan Gümüş takasını önerdi. Karagümrükrük'ün 2.5 milyon Euro bonservis ücreti istediği Pesic için başka bir formül de hazırlayan F.Bahçe yönetimi 1.5 milyon Euro + Sinan Gümüş seçeneğini de sunacak. Sinan Gümüş'ü daha önce beraber çalıştığı için Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel çok istiyor.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK RÜZGARLARI

F.BAHÇE'DE ayrılık rüzgarları esiyor. Kadrosu şişen ve bu yüzden transfer yapamayan sarılacivertli ekip, Allahyar dışında 6 isimle yollarını ayırmayı düşünüyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City F.Bahçe'den Miha Zajc'ı isterken, Max Meyer'e de teklifler geliyor. Meyer dışında Tisserand'a Saint/Etienn ve Hertha Berlin, Pelkas'a ise Zorya talip oldu. Yönetim ayrıca Sosa ve Gustavo'ya takım bulmalarını söyledi. Ancak iki yıldız isim de takımdan ayrılmak istemiyor.