Fenerbahçe atağa kalktı

F.BAHÇE, iki yıldız isimle anılıyor. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı için Jean Pierre Nsame ile ilgilendiği öğrenilirken bu oyuncunun geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık ise yönetimi düşündürüyor. İsviçre Ligi'nde Young Boys formasıyla 124 maçta 79 gol ve 20 asistle oynayan oyuncunun 16 Mayıs'ta aşil tendonu kopmuş ve 8 ay sonra sahalara dönmüştü.

Bu sezon hiç oynamayan futbolcu ile ilgili Serie A'dan Salernitana ve Genoa'nın da devrede olduğu Kamerunlu golcünün Genoa olmazsa Fenerbahçe'yi tercih edeceği iddia edildi.

Kanarya'nın ayrıca Gambiya'nın sol ayaklı sağ kanat oyuncusu Ablie Jallow ile de ilgilendiği gelen haberler arasında. Metz'de forma giyen Jallow bu sezon kiralık olarak forma giydiği Belçika ekibi Seraing'te 21 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı. İstanbul temcilcisinin bu iki oyuncuyu da alması sürpriz sayılmayacak.

MURİÇ MALLORCA'YA UÇTU

FENERBAHÇE'NİN de transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriç elden kaçtı. Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen sarı-lacivertlilerin eski forvetinin İspanyol temsilcisi Real Mallorca ile anlaştığı bildirildi. La Liga ekibi Kosovalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katarken Muriç'in sağlık kontrolünden geçip imza atacağı öğrenildi. Son zamanlarda Fenerbahçe ile de adı anılan Vedat Muriç'i, Saint Etienne, West Bromwich Albion, CSKA Moskova, Hull City gibi ünlü takımların da istediği çıkan haberler arasındaydı.