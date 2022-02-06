Fenerbahçe tepetaklak

Spor Toto Süper Lig'de çıkış arayan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e tek golle mağlup oldu: 0-1. 18. dakikada Hasan Ali'nin pasında topu alan Aleksic'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti. 26'da Jose Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkt kaleye yöneldi ve kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 27'de sol kanattan İrfan Can'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Pelkas'ın son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 32'de Tolga'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Berke son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 35'te sağ kanattan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda top kaleci Berke'de kaldı.

BERİSHA DİREĞİ GEÇEMEDİ

47. dakikada Mergim Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 61'de Chadli'den pası alan Berkay Özcan'ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 69'da Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Berke uzaklaştırdı. 72'de orta sahada topla buluşan Berkay Özcan'ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı. Maç 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 60. dakikasında sarılacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki göstererek, tribünlerden, 'Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor' tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar ayrıca 65. dakikada yerini Valencia'ya bırakan Pelkas'a da ıslıklarla tepki gösterdi. Taraftarlar protestonun dozunu maçın bitiş düdüğüyle birlikte artırdı.

KARTAL'DAN ROTASYON

Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Serdar Aziz sarı kart cezası, Filip Novak sakatlığı, Miha Zajc ise gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadı. Söz konusu müsabakanın ilk 11'inde yer alan Serdar Dursun ile Enner Valencia ise yedeğe çekildi. Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Jose Sosa, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Szalai'ye ilk 11'de şans verdi.

BELÖZOĞLU RAKİP OLDU

MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı. Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.

OZAN TUFAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadeleye Ozan Tufan yedek kulübesinde başladı. Sezon başında Fenerbahçe'den Watford'a kiralanan Tufan, devre arası transfer döneminde takımına geri döndü. Watford'un ligde kalması durumunda Ozan Tufan'ın zorunlu satın alma opsiyonu devam ederken, 26 yaşındaki futbolcu maça kulübede başladı. Ozan ikinci yarının başında İrfan Can yerine oyuna dahil oldu.

ALİ KOÇ'TAN İTİRAF

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Koç, "Şahsım, yönetimimiz ve hepimizi olmak üzere bizi mutsuz eden futbol takımımızın 3,5 yıllık değerlendirmesine. Hata yaptık. Farklı vizyon, emeller, arzular ile huzurunuza çıktık. Zaman zaman evdeki hesap çarşıya uymadı. Ama hiçbir zaman iyi niyetimizden şüphe edemezsiniz. 2018-19 sezonu 20 yıllık iktidardan sonra yepyeni bir yönetim. Bununla beraber Samandıra özelinde teknik direktör, idari menajer ve yeni sportif direktör çok fazla taşı aynı anda yerinden oynattık. Dönüp baktığım zaman belki de o zamanki hocamız Aykut Kocaman'ı tutup 1 sezon daha devam etmek doğru olabilirdi. Ama şu beyfendinin dediği gibi hiçbir zaman yaptığımız hatayı başkasına yüklemedik. Her zaman çıkıp konuştum."