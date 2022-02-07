Löw, Moting’le geliyor

Fenerbahçe'de gelecek senenin planlamasına hız verildi. Takımı sezon sonu teknik direktör Joachim Löw'e emanet etmeye hazırlanana sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcının İstanbul'a bir yıldız ile geleceği belirtildi. Transferde Löw'ün isteklerine göre hareket edecek olan Kanarya, 62 yaşındaki teknik adamın isteği üzerine Bayern Münih'in dünyaca ünlü santrforu Choupo- Moting'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Todofichajes'in haberine göre; F.Bahçe, yıldız golcüyü kiralamak istiyor. Haberde, Choupo-Moting'in, Bayern Münih'te mutlu olmadığı ve Löw'ün takımın başına geçmesiyle birlikte Moting'in devamlılık sağlayabileceğinin altı çizildi. Düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymek isteyen 32 yaşındaki futbolcunun, F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.