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Haberler Fenerbahçe Löw, Moting’le geliyor

Löw, Moting’le geliyor

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Bayern Münih’in yıldız forvetini transfer etmek istiyor.

7.2.2022

Löw, Moting’le geliyor

Fenerbahçe'de gelecek senenin planlamasına hız verildi. Takımı sezon sonu teknik direktör Joachim Löw'e emanet etmeye hazırlanana sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcının İstanbul'a bir yıldız ile geleceği belirtildi. Transferde Löw'ün isteklerine göre hareket edecek olan Kanarya, 62 yaşındaki teknik adamın isteği üzerine Bayern Münih'in dünyaca ünlü santrforu Choupo- Moting'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Todofichajes'in haberine göre; F.Bahçe, yıldız golcüyü kiralamak istiyor. Haberde, Choupo-Moting'in, Bayern Münih'te mutlu olmadığı ve Löw'ün takımın başına geçmesiyle birlikte Moting'in devamlılık sağlayabileceğinin altı çizildi. Düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymek isteyen 32 yaşındaki futbolcunun, F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi.