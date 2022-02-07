Yönetime tepki dinmiyor

Başakşehir'e 1-0 mağlup olan ve Trabzon'un 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de tepkiler yeniden yönetime döndü. 61. dakikada Berkay Özcan'ın golü sonrası protestolara başlayan taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fener'i ne hale getirdin!" tezahüratlarında bulundu. Ayrıca Koç'un "Beni istifaya davet edenlerin tweetleri hep Norveç'den atılmış" sözleri sonrası F.Bahçe taraftarı Şükrü Saraçoğlu stadında Norveç bayrağı açıp "yönetim İstifa" tezahüratları da yaptı.