Fener’den kanat hamlesi

SEZONA İsmail Kartal yönetiminde devam eden sarı-lacivertli takımda yeni sezonda takımın başına kimin geleceği tartışmaları devam ederken, yönetimden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe, Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek İsveçli yıldız Viktor Claesson için ısrarını sürdürüyor. 30 yaşındaki oyuncu, savaş nedeniyle Rusya'dan ayrıldı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

FIFA, Rusya takımlarındaki yabancı oyuncular ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı tanımıştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen yönetim yıldız oyuncu ile bir araya geldi. İsveçli yıldız oyuncunun teklifi değerlendirmek için Fenerbahçe yönetiminden süre istediği öğrenildi. Ancak Viktor Claesson'un sarı-lacivertli İstanbul ekibinin yaptığı 3 yıllık teklife sıcak baktığı öğrenildi.