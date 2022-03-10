Koç’tan toplantı kararı

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, son haftalardaki yoğun gündem ve çarpıcı gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın Ülker Stadı'nda yapılacak toplantının saat 15.00'te başlayacağı belirtildi. Koç'un Merkez Hakem Kurulu'nun hakem operasyonu başta olmak üzere, geçmişe dönük de cevaplar arayacağı öne sürülürken teknik direktör konusunu da netleştirmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Spor Toto Süper Lig'in kalan haftalarında görev yapacak hakemlerle ilgili kararı konusunda açıklamada bulunmuş ve "Ligimizin bitmesine 10 hafta kala Süper Lig hakem listesinde yapılan, bugüne kadar hiçbir örneği olmayan ve dolayısıyla pek çok soru işaretini barındıran bu son hamle, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullanmıştı. Bu arada Ali Koç'un Joachim Löw ile görüşmeler yapmak için Almanya'ya gittiği ve gelecek sezon planlamaları ve transferler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

SOL BEKE ADAY LUCAS

Fenerbahçe, gelecek sezon için sol bek transferi yapmayı planlıyor. Gündemdeki ismin Spartak Moskova forması giyen Ayrton Lucas olduğu bildirildi. FIFA'nın Ukrayna ve Rusya Ligi'nde forma giyen oyuncuların istemeleri durumunda yurt dışına çıkmalarına imkan veren geçici transfer penceresini kabul etmesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetimi başarılı ismi kadrosuna katma planları yapıyor.